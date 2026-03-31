Мошенники предложили россиянам очистить участки от снега

Обманная схема направлена на кражу средств.

Источник: Хабаровский край сегодня

Очистить участок от снега и убрать ливневую канализацию по «эксклюзивной» цене предлагают мошенники жителям разных регионов России. Аферисты получают предоплату и не выполняют работу, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Новая схема связана с опасениями людей из-за тающего снега, который в этом году выпал во многих регионах России в аномальных количествах. Злоумышленники преимущественно звонят жителям частного сектора: от лица разных компаний они предупреждают о необходимости срочной очистки ливневой канализации и участка от скопившегося снега, чтобы избежать подтоплений, — цитируют экспертов РИА Новости.

После того, как человек заинтересуется предложением, ему на телефон в смс присылают ссылку якобы для предварительного бронирования и оплаты услуги по специальной цене. После ввода данных карты средства списываются, а работа не проводится, так как компания и предлагаемая услуга оказываются ненастоящими.

Эксперты напоминают, что компании, которые проводят работы по очистке участков, не просят предоплату по ссылкам из смс.