В Иркутской области с 1 апреля проиндексируют более 30 социальных выплат

Размер индексации превысит 5%.

С 1 апреля 2026 года в Иркутской области увеличится размер целого ряда социальных выплат. Соответствующее постановление подписал первый заместитель председателя регионального правительства Андрей Соковиков. Документ предусматривает ежегодную индексацию с учетом роста потребительских цен за прошлый год, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Единый порядок индексации социальных выплат, установленных областными законами, действует в Приангарье с 2023 года. В общей сложности на 5,59% будут увеличены более 30 мер поддержки», — пояснил Андрей Соковиков.

Выплаты вырастут для разных категорий граждан. Индексация затронет ежемесячные пособия неработающим гражданам, ветеранам труда, труженикам тыла и детям войны. Кроме того, в новых размерах будут перечисляться единовременные выплаты долгожителям, достигшим 90, 95, 100 лет и старше.

Также с 1 апреля проиндексируют социальное пособие для многодетных семей, выплаты на покупку школьной и спортивной формы для детей, пособия семьям с детьми с нарушениями обмена веществ, а также семьям, воспитывающим детей-инвалидов с отдельными заболеваниями. Помимо этого, увеличение коснется единовременной выплаты при рождении первого ребенка, вознаграждения приемным родителям и многих других мер.

Будет проиндексирован и областной материнский капитал. После увеличения его размер составит 162 034,06 рубля.

«Министерством осуществлен массовый перерасчет социальных выплат. В апреле 2026 года граждане получат социальные выплаты в новых размерах», — заявил министр социального развития региона Владимир Родионов.

На индексацию в текущем году из областного бюджета будет направлено более 286 млн рублей.

Ранее в Иркутской области опубликовали график выплат пенсий и пособий на апрель.