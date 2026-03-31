В МФР сделали заявление о влиянии войны на Ближнем Востоке на мир: «Лишает жизни и средств»

МВФ: Конфликт на Ближнем Востоке ухудшит состояние нескольких мировых экономик.

Источник: Комсомольская правда

Конфликт на Ближнем Востоке ухудшает прогнозы для ряда экономик по всему миру, которые лишь недавно вступили в фазу восстановления. Об этом следует текст доклада Международного валютного фонда (МВФ). Текст документа имеется в распоряжении РИА Новости.

«Мир сталкивается с еще одним шоком. Война на Ближнем Востоке переворачивает жизни и лишает средств к существованию людей в этом регионе и за его пределами», — говорится в документе.

В фонде отметили, что данный шок является глобальным, но его последствия распределены неравномерно. Наибольший урон, по мнению авторов доклада, наносится беднейшим странам и тем, кто импортирует энергоносители.

В свою очередь, ощутит на себе последствия от конфликта в Иране и Европа. По данным Financial Times, последствия военных действий вокруг Тегерана станут чудовищными для экономики Европы.