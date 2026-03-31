Дмитрий Демешин поручил рассмотреть поступившие на прямую линию обращения в течение месяца

Глава региона Дмитрий Демешин подвел итоги своей прямой линии и поставил четкие сроки на решение всех проблем, обозначенных в обращениях людей. Напомним, на прошлой неделе губернатор провел очередное общение с журналистами и жителями края. В течение почти трех часов он ответил на 40 вопросов, всего к прямой линии поступило почти 5,5 тысячи обращений, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Мы с вами прекрасно понимаем, что большее количество обращений там, где мы с вами работаем плохо, и проблем накопилось больше», — отметил Дмитрий Демешин.
По словам губернатора, такая активность населения свидетельствует о высоком запросе на решение насущных проблем, и задача власти — эти проблемы устранять. Дмитрий Демешин поставил задачу отработать каждое из 5,5 тысячи обращений — реальными делами.
«С контроля снимать не будем ни одно из этих обращений, если люди не увидят, что они получили качественный результат: отремонтированную дорогу, восстановленное их нарушенное право», — подчеркнул руководитель региона.
Он распорядился завершить модерацию всех вопросов до конца текущей недели. Руководителям органов исполнительной власти края и главам муниципалитетов будет дан месяц на то, чтобы решить проблемы людей.
О наболевшем.
Также Дмитрий Демешин акцентировал внимание на большое количество вопросов по здравоохранению. Это одна из самых острых тем, поднятых жителями. В частности, тревожный сигнал поступил из Вяземского района, где сложилась серьезная ситуация в местной больнице. В конце прошлой недели глава региона направил туда вице-губернатора края Сергея Кузнецова вместе с представителями краевого Минздрава. Общение с коллективом выявило жалобы на нехватку оборудования, лекарств, аварийное состояние здания и внутренний конфликт в коллективе. Губернатор поручил разобраться с этим вопросом до конца текущей недели.
Еще одной острой темой стало благоустройство и состояние дорог, в первую очередь в краевом центре. Глава региона дал поручение мэрии Хабаровска уже сейчас браться за уборку парков, бульваров и пешеходных зон, а также обязать управляющие компании навести порядок во дворах.
«Обнародуйте план-график и субботников, и ремонта дорог. Так, чтобы люди понимали, когда что будет сделано. Наведите порядок в городе!», — поставил задачу губернатор мэру Сергею Кравчуку, добавив, что требование касается и всех глав муниципальных образований.
Также Дмитрий Демешин призвал глав муниципалитетов и министров чаще проводить личные приемы жителей, подчеркнув, что работа с населением должна быть постоянной.
«Прямая линия — это экзамен, очередной экзамен для всей власти, и люди ждут конкретных результатов. Поэтому всё то, что было озвучено ими, должно быть решено», — подвел итоги губернатор Хабаровского края.