В Иркутском госпитале ветеранов открыли центр телемедицины для пациентов

Главная задача нового подразделения — сократить время ожидания. Решение о том, куда направить человека, принимают максимум за пять рабочих дней. Медики изучают документы, организуют консультацию нужного специалиста и подбирают медицинскую организацию с учетом диагноза и свободных коек. Пациента и его лечащего врача сразу же оповещают о месте и дате госпитализации.