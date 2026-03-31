В Иркутском госпитале ветеранов открыли центр телемедицины для пациентов

В Иркутском госпитале ветеранов войн открылся центр телемедицинских консультаций. Он помогает быстро распределять пациентов на второй и третий этапы реабилитации. Теперь врачам не нужно самим искать свободные места в больницах — этим занимаются специалисты центра.
Главная задача нового подразделения — сократить время ожидания. Решение о том, куда направить человека, принимают максимум за пять рабочих дней. Медики изучают документы, организуют консультацию нужного специалиста и подбирают медицинскую организацию с учетом диагноза и свободных коек. Пациента и его лечащего врача сразу же оповещают о месте и дате госпитализации.
На телемедицинскую консультацию направляют людей с болезнями центральной и периферической нервной системы, проблемами с костями и мышцами, а также с соматическими заболеваниями, если есть шанс на восстановление. Направление дает лечащий врач.
В госпитале отмечают, что новая система учитывает особенности региона, делает маршрутизацию понятной и избавляет пациентов от долгих недель ожидания в очереди на реабилитацию.