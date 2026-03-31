Мошенники обманывают геймеров: как подростки становятся жертвами киберпреступников

Мошенники все чаще нацеливаются на подростков-геймеров, заманивая их бесплатными игровыми предметами через вредоносные приложения. Об этом РИА Новости сообщил сенатор Артем Шейкин.
Злоумышленники создают в мессенджерах каналы и чаты для фанатов популярных игр. По словам сенатора, геймерам предлагают модификации, ускоренное развитие персонажей и редкие предметы.
Шейкин уточнил, что подростков постепенно ведут «по цепочке». Мошенники заставляют их подписываться на несколько каналов, чтобы скрыть аферу. Затем геймеры загружают файл не из официального магазина и отключают антивирус.
Под видом игровой модификации устанавливается троян. По словам Шейкина, вирус получает доступ к СМС, уведомлениям и банковским приложениям, и передает данные третьим лицам.
