В Красноярске 25 апреля пройдет весенний общегородской субботник

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске 25 апреля пройдет весенний общегородской субботник. Соответствующее распоряжение подписал глава города Сергей Верещагин. Впервые мероприятие пройдет в рамках большого Красноярска, оно запускает двухмесячную акцию благоустройства.

За это время нужно будет навести порядок на тех участках, которые по каким-либо причинам не попадают в план регулярной городской уборки. Речь идет о берегах рек, зеленых зонах, местах несанкционированных свалок. Для этого привлекают добровольцев и волонтеров.

Главная цель субботника — навести чистоту после зимы. Каждую неделю во всех районах в течение этих двух месяцев будут проводиться санитарные пятницы. В городе помоют памятники, подготовят к запуску фонтаны, отремонтируют уличную мебель, автобусные остановки, дорожные знаки и так далее.

К слову, традиция проводить весенние субботники существовала в Красноярске еще в досоветские годы. А двухмесячники начали проводить в конце 90-х — начале двухтысячных годов.