Путин наградил деятелей культуры: подробности

Путин присвоил Вдовиченкову звание народного артиста РФ.

Источник: Комсомольская правда

Актер Владимир Вдовиченков, служащий в театре им. Вахтангова, удостоен звания народного артиста.

«За большие заслуги в развитии музыкального, кинематографического, театрального и хореографического искусства присвоить почетное звание “Народный артист Российской Федерации”… Вдовиченкову Владимиру Владимировичу», — говорится в тексте указа с подписью президента.

Всероссийскую известность Вдовиченкову принесли роли в сериале «Бригада» и фильме «Бумер». С 2002 года актер служит в труппе театра им. Вахтангова, а в 2012 году получил звание заслуженного артиста РФ.

Вместе с Вдовиченковым звания народного артиста удостоена и актриса Екатерина Гусева. Она также известна по сериалу «Бригада». В 2009 году актрисе было присвоено звание заслуженной артистки России.

На днях Путин наградил орденом Дружбы мэра Грозного Хас-Магомеда Кадырова.