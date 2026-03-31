«50 оттенков черного, 50 оттенков белого» — готическая «Пиковая дама» во Владивостоке

Готическую трагедию (16+) в двух сценах по мистической повести А. С. Пушкина «Пиковая дама» (12+) презентовали на Малой сцене Приморского академического краевого драматического театра имени Максима Горького на прошлой неделе. Постановка состоялась в рамках соревнования «АртМастерс Регионы» — национального проекта для творческой молодежи России (12+) и стала предфинальным показом спектакля (финальные показы (16+) по каждому направлению, а также церемонии награждения (16+) пройдут в Москве 2 и 3 апреля 2026 года), сообщает обозреватель ИА PrimaMedia Александр Куликов, ставший одним из зрителей готической «Пиковой дамы».
Это действительно очень интересный и очень важный проект, особенно сейчас, когда отечественному театру и кино как никогда нужны молодые таланты — драматурги, актеры, режиссеры, художники по костюмам, сценографы, звукорежиссеры, художники по свету, стейдж-менеджеры
Первый, отборочный, этап соревнований прошел с 12 по 19 января 2026 года, после чего состоялось онлайн-собеседование участников с экспертами (29 и 30 января 2026 года). 3 февраля 2026 года началось формирование сборных восьми федеральных округов, включая Дальневосточный. 5 марта 2026 года стартовал финальный этап — постановка театральных этюдов, который завершился 29 марта 2026 года. Впереди — финал в Москве.
В сборную ДФО вошли представители различных дальневосточных городов и, соответственно, театров. Режиссером этюдной постановки стала София Звеняцкая (Владивосток), инсценировку по мотивам пушкинской «Пиковой дамы» написал молодой драматург Денис Демиденко (Артем), художником по костюмам стала Екатерина Колесникова (Владивосток), сценографом, придумавшим весь готический антураж постановки — Елена Разживина (Улан-Удэ).
В постановочную команду также вошли художник по свету Надежда Аюшева (Улан-Удэ), звукорежиссер Максим Перевозчиков (Улан-Удэ), художник по гриму Людмила Буткова (Магадан), фотограф Данил Лисица (Хабаровск) и стейдж-менеджер Юлия Голубева (Магадан).
Музыку к спектаклю сочинил актер Приморского драмтеатра имени Горького Никита Бокор (исполнитель роли Германна). Другие роли в спектакле исполнили актеры этого же театра — Анастасия Вегера (Лизавета), Александр Темнов (Томский) и Виктория Романенко (Анна Федотовна, графиня).
Прокуратором постановки стал режиссер Приморского драмтеатра имени Горького Вадим Данцигер (Москва).
В итоге получилась действительно готическая трагедия в черно-белом. И если в кино возвращение к такому цветовому раскладу исторически естественно и технически возможно, и даже более того, рождает новые визуально-драматические открытия (упомянем, например, черно-белый, да еще и немой фильм «Артист» (16+) Мишеля Хазанавичуса, который завоевал «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах и «Оскара» в Голливуде), то на сцене черно-белый монохром воспроизвести довольно затруднительно. Так что команде готической «Пиковой дамы» пришлось изрядно покреативить и потрудиться. На помощь пришли черные костюмы героев (за исключением Лизаветы, которая была в белом, как луч солнца в темном царстве), черные декорации, резко разрезающий пространство свет и… мел. Да-да, тот самый школьный мел, которым учительницы литературы записывала на доске тему урока: «А. С. Пушкин. “Пиковая дама”. Жанр, композиция, герои, проблематика».
Здесь мела было много, достаточно для того, чтобы и 50 оттенков черного и 50 оттенков белого изобразить, и чтобы графине Анне Федотовне хватило для превращения в Пиковую даму (легким движением руки тарелка с толченым мелом переворачивается, осыпая лицо и всю фигуру артистки Романенко — процедура не из приятных, но искусство, как известно, требует жертв).
Постановка — резкая, контрастная, на грани нервного срыва. Все всё время чего-то хотят. Томский — удачи и денег взаймы, Германн — богатства и положения в обществе, Лизавета — загадочного инженера и романтического героя, Графиня… уже непонятно чего ей надобно, в 87 лет. Ну разве что купить всего за три карты душу еще одного дурачка, стремящегося к быстрому успеху. А быстрый успех, вернее, погоня за быстрым успехом, как замечают создатели спектакля, делает человека бессильным и сводит с ума. «Не дай мне бог сойти с ума. Нет, легче посох и сума; Нет, легче труд и глад», — писал Пушкин в 1833 году (в тот самый год, когда была написана «Пиковая дама»). Посох и сума, труд и глад — как вам перспективка, поколение большого пальца?
Цитата.
Чекалинский стал метать, руки его тряслись. Направо легла дама, налево туз.
— Туз выиграл! — сказал Германн и открыл свою карту.
— Дама ваша убита, — сказал ласково Чекалинский.
Германн вздрогнул: в самом деле, вместо туза у него стояла пиковая дама. Он не верил своим глазам, не понимая, как мог он обдернуться.
В эту минуту ему показалось, что пиковая дама прищурилась и усмехнулась. Необыкновенное сходство поразило его…
— Старуха! — закричал он в ужасе.
А. С. Пушкин. «Пиковая дама».
Что было потом, вы помните. Германн сошел с ума, сидит в 17-м нумере Обуховской больницы и повторяет, как заведенный: «Тройка, семерка, туз! Тройка, семерка, дама!..» Лизавета Ивановна вышла замуж за очень любезного молодого человека, имеющего порядочное состояние (не инженера). Томский произведен в ротмистры и женится на княжне Полине (особе знатной и, судя по всему, богатой).
В Приморском академическом краевом драматическом театре имени М. Горького, возможно, появится полный вариант «Пиковой дамы», основанный на готическом этюде. Но это… как карта ляжет.