«50 оттенков черного, 50 оттенков белого» — готическая «Пиковая дама» во Владивостоке

Постановка — резкая, контрастная, на грани нервного срыва. Все всё время чего-то хотят. Томский — удачи и денег взаймы, Германн — богатства и положения в обществе, Лизавета — загадочного инженера и романтического героя, Графиня… уже непонятно чего ей надобно, в 87 лет. Ну разве что купить всего за три карты душу еще одного дурачка, стремящегося к быстрому успеху. А быстрый успех, вернее, погоня за быстрым успехом, как замечают создатели спектакля, делает человека бессильным и сводит с ума. «Не дай мне бог сойти с ума. Нет, легче посох и сума; Нет, легче труд и глад», — писал Пушкин в 1833 году (в тот самый год, когда была написана «Пиковая дама»). Посох и сума, труд и глад — как вам перспективка, поколение большого пальца?