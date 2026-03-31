В Центре «Тигр» Приморья подросла медвежья семья: к двум сиротам добавили еще пару малышей

В приморском реабилитационном центре «Тигр» теперь живут сразу четыре гималайских медвежонка. К детенышам, поступившим в конце февраля, на днях добавились еще двое сирот — самец и самка около 2 месяцев от роду, сообщила пресс-служба центра.
«Медвежата первые несколько дней содержались отдельно от мишек, которые поступили к нам 20 февраля, а сейчас уже всех малышей объединили. С аппетитом проблем ни у кого нет — они активно едят, набирают вес и играют друг с другом», — говорится в сообщении.
Как рассказали специалисты центра, новички, как и их предшественники, остались без мамы-медведицы. Сейчас их состояние полностью стабилизировалось. Самочка за время лечения заметно окрепла, а самец и так чувствовал себя хорошо — его упитанность изначально была на достойном уровне.
Напомним, что маму первой пары мишек убили прямо в берлоге. На момент прибытия специалистов сироты совсем исхудали и замерзли.