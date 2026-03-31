Электричество частично отключилось в Куйбышевском районе Иркутска

IrkutskMedia, 31 марта. Аварийное отключение электричества произошло в 8.40 сегодня в Куйбышевском районе Иркутска. Как уточняют энергетики, без электроэнергии остаются часть домов: в поселке Парфеновка, а также в СНТ «Озерное», СНТ «Прибрежное» и СНТ «Прибрежное — 2».