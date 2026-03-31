Электричество частично отключилось в Куйбышевском районе Иркутска

Специалисты выехали для выяснения причины случившегося.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 31 марта. Аварийное отключение электричества произошло в 8.40 сегодня в Куйбышевском районе Иркутска. Как уточняют энергетики, без электроэнергии остаются часть домов: в поселке Парфеновка, а также в СНТ «Озерное», СНТ «Прибрежное» и СНТ «Прибрежное — 2».

В тг-канале «СВЕТ38» (18+) сообщается, что бригада «Южных электрических сетей» выехала на место для определения и устранения причины отключения. Ориентировочно, электроэнергию планируют вновь подать в дома в 13.00.

Ранее агентство сообщало об аварийном отключении электричества в Октябрьском районе Иркутска, а также в Шелеховском районе Приангарья. В обоих случаях на месте работали специалисты «Южных электрических сетей».