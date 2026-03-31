В Москве упаковщикам киндеров-сюрпризов предлагают зарплату до 160 тыс. рублей

В обязанности работника входит упаковка шоколадных яиц, фигурок и печенья.

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Упаковщикам киндеров-сюрпризов предлагают зарплату в Москве до 160 тыс. рублей. Вакансия опубликована на SuperJob, убедился корреспондент ТАСС.

«Упаковщик киндер-сюрпризов, до 160 тыс. рублей, вахта 45 дней», — говорится в сообщении.

Уточняется, что минимальная вахта на выбор от 20 смен. Также можно взять 30, 45, 60 или 90 смен. График работы — 6/1, рабочий день составляет 11 часов, есть часовой перерыв на обед, указано в вакансии.

Сотрудникам предоставляется жилье. В обязанности работника входит упаковка шоколадных яиц, фигурок и печенья. Также необходимо укладывать изделия по коробкам, говорится в сообщении.