СМИ: В приграничных с Россией районах Финляндии массово продают дома и квартиры

В финских приграничных с РФ регионах, популярных у россиян, выставлено на продажу более тысячи объектов недвижимости. Как выяснило РИА Новости, изучив местные сайты для поиска жилья, наибольшее количество объявлений размещено в Лаппеенранте и Иматре.
В июле 2025 года власти Финляндии запретили россиянам и белорусам сделки с земельными участками и частными домами. Квартиры в многоквартирных домах под запрет не попали, однако спрос на них остается очень низким. Причина — закрытая граница и отсутствие туристических виз для граждан РФ.
По данным сервиса Oikotie Asunnot, на продажу выставлено более тысячи квартир и частных домов. Цены варьируются от 10−15 тысяч до 500−600 тысяч евро. Кроме того, на сайте Vuokraovi насчитывается более 600 объявлений о долгосрочной аренде жилья в Лаппеенранте и Иматре, передает РИА Новости.
В январе бывший министр иностранных дел Финляндии Пааво Вяюрюнен призвал открыть границу с Россией, чтобы улучшить экономическую ситуацию в стране. Он добавил, что открытие границы также обеспечит Финляндии быстрый экономический рост и создание рабочих мест. При этом Вяюрюнен напомнил, что закрытие границы создало серьезные трудности для бизнеса.