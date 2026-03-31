Частота авиарейсов между Москвой и Хабаровском вырастет до 32 в неделю

Аэрофлот существенно нарастит частоту рейсов между Москвой и Хабаровском в летний период 2026 года. В пиковый сезон отпусков и школьных каникул по этому маршруту будет выполняться до 32 рейсов в неделю. Об этом сообщили в правительстве края со ссылкой на авиакомпанию.