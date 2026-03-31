Частота авиарейсов между Москвой и Хабаровском вырастет до 32 в неделю

Аэрофлот существенно нарастит частоту рейсов между Москвой и Хабаровском в летний период 2026 года. В пиковый сезон отпусков и школьных каникул по этому маршруту будет выполняться до 32 рейсов в неделю. Об этом сообщили в правительстве края со ссылкой на авиакомпанию.
Из них до 21 рейса в неделю выполнит сам «Аэрофлот», остальные — авиакомпании «Россия» и «АйФлай». Запрос жителей региона нашёл отражение в планах перевозчиков благодаря повышенному вниманию Президента России Владимира Путина к транспортной доступности Дальнего Востока.
«Емкость предложения на прямых рейсах Москва — Хабаровск вырастет более чем на 51 тысячу кресел по сравнению с летом 2025 года. Пассажиры смогут приобретать билеты как по программе государственного субсидирования, так и по собственным “плоским” тарифам авиакомпаний», — отметили в краевом правительстве.
Напомним, с апреля аэропорты Хабаровского края переходят на весенне-летнее расписание. Значительно увеличится частота полётов по внутрирегиональным направлениям, а также расширится международная маршрутная сеть. В частности, впервые в сезонном расписании хабаровского аэропорта появятся рейсы в Шанхай.