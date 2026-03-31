День оленевода прошел в таймырском поселке Тухард

В таймырском поселке Тухард прошел День оленевода. На площадке развернули этностойбище с чумами, работала ярмарка с изделиями ручной работы и сувенирами. С праздником жителей поздравил руководитель краевого агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Антон Нарчуганов. Главным событием стали гонки на оленьих упряжках. Победу одержали Николай и Виктория Силкины. Среди мужчин второе место занял Александр Ямкин, третье — Сергей Силкин. Среди женщин второе место у Марии Яптунэ, третье — у Людмилы Яптунэ. [caption id= «attachment_363377» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: пресс-служба администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа[/caption] В программу также вошли национальная борьба, прыжки через нарты, метание маута на хорей и перетягивание палки. Для гостей провели концерт, а также конкурсы национальной одежды среди мужчин, женщин и детей. Отдельно прошел конкурс «Молодой оленевод», где участники показали знание традиций, навыки работы с материалами и приготовления национальных блюд. Праздничные мероприятия продолжатся в других населенных пунктах Таймыра: 4 апреля — в Потапово, 11 апреля — в Новорыбной и Сындасско и 18 апреля — в Носке и Попигае.