В Норильске приставы взыскали 80 тысяч с недобросовестного предпринимателя

В Норильске судебные приставы взыскали 80 тысяч рублей с недобросовестного предпринимателя. Истцом выступило министерство экологии Красноярского края. Местный бизнесмен дважды привлекался к административной ответственности.
Суть истории такова: ИП занимался розничной торговлей овощами и фруктами — торговал с палатки на одной из улиц. Однако договора на вывоз своего мусора не заключал. По сути, бросал отходы туда, куда не должен. Сначала его оштрафовали на 50 тысяч, затем на 30 тысяч.
Судебный пристав провел беседу с должником и предупредил о последствиях: это и начисление исполнительского сбора, и арест счетов, и реализация имущества — если до того дойдет. Мужчина решил, что упираться — себе дороже. И погасил всю задолженность.