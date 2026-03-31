Усольцевых, пропавших в Красноярском крае, продолжат искать в начале мая

Возобновление поисковых работ зависит от погодных условий.

Возобновление поисковых работ семьи Усольцевых в Красноярском крае начнётся примерно через месяц.

Предположительно, в первых числах мая в районе Кутурчинского белогорья начнёт сходить снег и спасатели физически, и с помощью дронов смогут обследовать это место повторно, рассказал aif.ru опытный турист Алексей Кулеш.

Специалист уточнил, что совсем недавно связывался с представителями волонтёрских организаций, и они сказали ориентироваться на эти даты.

Напомним, семья Усольцевых с пятилетней дочкой пропали в тайге Красноярского края 28 сентября 2025 года. Их искали сотни добровольцев, но найти так и не удалось. Несчастный случай остаётся официальной версией пропажи, по мнению СК.

Ранее мы рассказывали, как трагедия семьи Усольцевых подогрела интерес туристов к Кутурчину.