Усольцевых, пропавших в Красноярском крае, продолжат искать в начале мая

Возобновление поисковых работ семьи Усольцевых в Красноярском крае начнётся примерно через месяц.
Предположительно, в первых числах мая в районе Кутурчинского белогорья начнёт сходить снег и спасатели физически, и с помощью дронов смогут обследовать это место повторно, рассказал aif.ru опытный турист Алексей Кулеш.
Специалист уточнил, что совсем недавно связывался с представителями волонтёрских организаций, и они сказали ориентироваться на эти даты.
Напомним, семья Усольцевых с пятилетней дочкой пропали в тайге Красноярского края 28 сентября 2025 года. Их искали сотни добровольцев, но найти так и не удалось. Несчастный случай остаётся официальной версией пропажи, по мнению СК.
