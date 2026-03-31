Дмитрий Демешин предложил высказаться на тему социальной помощи

Стратегическую сессию на тему социальной защиты населения правительство края проведет 1 апреля, пройдет она в новом формате, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как и прежде, представители власти вместе с экспертами, предпринимателями и общественниками обсудят, какой будет социальная защита в Хабаровском крае в долгосрочной перспективе и что нужно сделать уже сейчас, чтобы жизнь в регионе стала лучше.
Новизна состоит в том, что на этот раз за работой стратегической сессии смогут наблюдать жители региона — онлайн в реальном времени.
Прямая трансляция будет идти на канале правительства края на российском видеохостинге RUTUBE.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин пригласил жителей поделиться мнением о нынешнем и будущем социальной защиты в регионе. Свои предложения по улучшению работы социальных служб просят направлять в чат‑бот в мессенджере MAХ.
Там же люди могут рассказать о личном опыте общения с работниками социальных служб, получения полагающейся им помощи, — и положительном, и отрицательном.