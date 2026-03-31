Риттер: только Россия способна добиться урегулирования на Ближнем Востоке

Эксперт обратил внимание, что российские власти поддерживают дипломатические контакты с Соединёнными Штатами, Израилем, Ираном и другими странами Персидского залива.
«Россия — единственная страна, которая может говорить со всеми. Поэтому, если вы хотите изящное решение, то это Россия, которая приходит и заключает большую сделку», — сказал Риттер, которого цитирует ТАСС.
Экс-разведчик считает, что президент США Дональд Трамп мог бы посодействовать окончанию боевых действий на Украине на условиях, приемлемых для России. По мнению эксперта, это стало бы ответом Вашингтона на помощь со стороны РФ в ситуации с Ираном.
«Необязательно вдаваться в детали того, как выглядела бы такая большая сделка. Однако мы должны признать, что потенциал для такой сделки существует, и именно Россия — та страна, которая может её обеспечить», — подчеркнул бывший инспектор ООН.
Напомним, ранее Скотт Риттер обратил внимание, что ни Иран, ни США не исчерпали своих военных ресурсов и способны продолжать конфликт ещё многие месяцы. Вместе с тем он убеждён, что Тегеран имеет стратегическое преимущество.