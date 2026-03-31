WSJ: Трамп готов завершить войну с Ираном без открытия Ормуза

На Западе заявили, что США хотят отказаться от требования немедленного открытия Ормузского пролива.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп готов завершить войну с Ираном, не добиваясь немедленного открытия Ормузского пролива. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Президент Трамп заявил своим помощникам, что готов прекратить военную кампанию США против Ирана, даже если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым», — говорится в материале.

В Белом доме решили, что открытие Ормуза затянет конфликт. По данным газеты, Трамп намерен свернуть военные действия, усилив дипломатическое давление. Если добиться открытия не удастся, США передадут эту задачу союзникам в ЕС и Персидском заливе.

Ранее Трамп сообщил, что Иран преподнес США «подарок», касающийся Ормузского пролива. По его словам, это связано с нефтью и газом. Президент подчеркнул, что этот жест убедил его в том, что США работают с правильными партнерами в ходе переговоров с Ираном.

