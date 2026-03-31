Воспитанники красноярского «IT-Куба» завоевали серебро на межрегиональном фестивале «ТехноМарт»

Красноярцы Алексей Бакланов, Вероника Маллер, Артем Исаенко, Никита Скорых и Вячеслав Бессонов заняли второе место в кейсе «Карта коллабораций» направления «Информационные технологии». Они представили прототип платформы для обучающихся IT-Кубов и Кванториумов, которая собирает в одном месте все проекты, сертификаты и достижения школьника, наглядно показывает с кем и в каких командах он работал и позволяет наставникам отслеживать динамику развития и объективно оценивать активность ученика. Платформа, представляющая собой веб-приложение, состоит из двух взаимосвязанных модулей: личного кабинета школьника и личного кабинета наставника, отмечает пресс-служба «IT-Куб. Красноярск».