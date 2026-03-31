Душа в каждой вещи: выставка художницы Жени Хитровой проходит во Владивостоке

В центре современного искусства «Артэтаж» работает экспозиция «ПостМетаДухи» (6+), где бытовые предметы обретают магические черты. В рамках выставки художница Женя Хитрова также провела мастер-класс «Твой кот-прокрастинатор» (6+), на котором участники создавали картины-напоминания о важности отдыха. На мероприятии побывали Анастасия Остапец и Мария Слепова.
С работами можно ознакомиться до 5 апреля. В пятницу, 4 апреля, пройдёт финисаж (закрытие выставки) с авторской экскурсией — возможность услышать истории создания работ из первых уст и лучше понять мир художницы.
Концепция выставки с «духами» родилась из неожиданного, но очень личного наблюдения. Женя Хитрова, чей творческий путь начался в самом раннем детстве с экспериментов с цветом и геометрией, а профессиональное становление пришлось в Шанхае, однажды поймала себя на мысли об одушевлённости всего, что нас окружает.
«Я верю, что душа есть во всём, — рассказывает художница. — В вещах, в камне, в машине, в других окружающих нас объектах. А потом я начала рисовать этих забавных лиц — разных животных, существ. И вдруг подумала: вот этот отражает дух пофигизма. А этот — на дух чего-то ещё. Так и родилась концепция».
Работы Хитровой отличает лёгкость и наивность, которые рождаются из её метода рисования. Когда смотришь на её произведения, кажется, что каждая деталь выверена до мелочей: орнаменты, цветочные мотивы, текстовые вставки на русском, английском и китайском, сочетания ярких, почти неоновых оттенков. Но на самом деле автор не строит сложных планов, а доверяет моменту. История создания «Духа селфи» — яркий тому пример.
«Я нарисовала девушку в зеркале, потом добавила телефон, — вспоминает Хитрова. — Думаю: что она делает? Конечно, селфи! И дальше пошло-поехало».
Импровизация вместо плана.
В основе творческого метода художницы лежит чек-лист — небольшой список обязательных элементов, который задаёт лишь самые общие ориентиры. А всё остальное рождается из импровизации и настроения.
«Когда я рисую, я просто прислушиваюсь к себе: здесь, пожалуй, появится цветочек, а здесь я добавлю листок с губами, которые она тренируется рисовать. Никакого жёсткого плана нет, есть только список элементов, а дальше начинается чистый полёт фантазии. И в этом главный секрет: я не пытаюсь просчитать всё заранее», — поделилась Женя Хитрова.
Именно эта непринуждённость делает работы живыми и по-настоящему близкими зрителю.
Особое место в программе выставки занял мастер-класс «Твой кот-прокрастинатор», который прошёл 28 марта. Кот-прокрастинатор — это символ отдыха, образ, который художница придумала, наблюдая за своим пушистым питомцем. Она заметила, что в современном мире многие люди живут в постоянном напряжении, забывая о необходимости делать паузу и восстанавливать силы.
«Я вижу, как сейчас много стресса вокруг. Работа, учёба — всё это выматывает, студенты переживают из-за экзаменов, а взрослые — из-за дел. И в этой гонке многие совсем забывают про отдых. Я сама такой же трудоголик. Но смотрю на своего кота, а он умеет расслабляться так беззаботно, что невольно заряжаешься этим состоянием и сам хочешь остановиться и отдохнуть», — рассказала Женя Хитрова.
Одна из участниц, Дарья, поделилась впечатлениями после занятия. Она пришла на мероприятие после напряжённой рабочей недели и призналась, что это решение оказалось лучшим. Процесс рисования помог ей успокоиться, а созданный своими руками образ теперь служит напоминанием о необходимости заботиться о себе:
«Сам процесс рисования очень успокаивает. Теперь у меня есть мой собственный кот, он немножко ленивый, немножко философский. Женя объясняла всё так легко и с юмором, что даже я, человек без художественного образования, ушла с готовой картиной, которой горжусь. Глядя на него, хочется выдохнуть и разрешить себе ничего не делать».
Планы на будущее.
Успех кошачьей темы вдохновил художницу на большой дальнейший проект. В этом году она планирует создать 100 картин с котами, и каждая со своей внутренней философией. Сейчас у автора готовы девять работ, и еще для нескольких будущих уже придумана концепция.
Выставка «ПостМетаДухи» предлагает зрителю взглянуть на привычный мир под необычным углом. Художница напоминает, что волшебство может скрываться в самых простых вещах и повседневных ситуациях, если уметь его замечать.