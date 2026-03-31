Минтранс: Иркутск — среди наиболее популярных направлений летнего туризма

IrkutskMedia, 31 марта. Иркутск, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Горно-Алтайск, Екатеринбург, Кемерово, Владивосток и Петропавловск-Камчатский оказались среди наиболее популярных направлений летнего туризма. Список был назван в ходе совещания в Минтрансе, посвященного текущей ситуации в сфере авиаперевозок и готовности к летнему сезону.
Как сообщает ТАСС, авиакомпании выразили готовность увеличить количество рейсов по этим маршрутам.
Кстати, ранее мы писали, что авиакомпании S7 (Сибирь) и «Аэрофлот» будут выполнять прямые рейсы из Иркутска за границу после перехода на весенне-летнее расписание полетов. Распорядок будет действовать до последней субботы октября.