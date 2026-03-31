CBS: аэропорту в Палм-Бич присвоят имя Дональда Трампа

Власти штата Флорида приняли решение о переименовании аэропорта в Палм-Бич в честь президента США Дональда Трампа. Соответствующий закон был подписан губернатором и предусматривает изменение названия воздушной гавани, расположенной неподалёку от резиденции главы государства.
Согласно новому нормативному акту, аэропорту планируется присвоить имя Дональда Трампа, подчеркнув его связь с регионом и политическое значение фигуры президента. Однако для окончательной реализации инициативы требуется согласование на федеральном уровне.
Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 июля, если их одобрит Федеральное авиационное управление США. До этого момента переименование остается в стадии процедурного оформления.
Ранее сообщалось, что в США предложили переименовать в честь Трампа гору в заповеднике округа Форсайт в штате Джорджия.