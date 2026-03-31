Набор реагентов для анализа 89 генов создали ученые Новосибирска

Набор предназначен для анализа генетических черт, определяющих реакцию человека на внешние факторы.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске представили уникальный набор реагентов, который помогает анализировать гены, отвечающие за то, как организм человека реагирует на лекарства и другие химические вещества. Разработка не имеет аналогов и позволяет выявлять 89 генетических вариантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию MyGenetics.

Директор компании Владимир Волобуев отметил, что развитие таких диагностических решений приближает медицину к персонализированному подходу. Набор предназначен для анализа генетических черт, определяющих реакцию человека на внешние факторы — от лекарств и витаминов до токсинов и канцерогенов.

На создание набора ушло полтора года. Разработка охватывает фармакогенетику и помогает понять, почему одни и те же обезболивающие или антидепрессанты действуют на людей по-разному. С помощью набора можно изучать генетические маркеры, влияющие на иммунные реакции, включая воспалительные процессы, аллергии, предрасположенность к инфекциям, а также варианты генов, отвечающих за выработку меланина, увлажнение кожи, заживление ран и рубцевание.

Набор пригодится для выявления людей с повышенным риском онкологических заболеваний, а также тех, кто особенно чувствителен к токсинам и канцерогенам. Таким людям противопоказана работа на вредных производствах.