Лондон в шоке: разведка РФ ловит подводных призраков ВСУ из Британии

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал aif.ru, как российские военные будут противодействовать автономным подводным беспилотникам ВСУ. Один из таких аппаратов накануне был уничтожен Черноморским флотом.
Напомним, глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич заявил, что Киев перешел от одиночных атак надводными дронами к пробным ударам подводными системами, отметив, что на практике это, по сути, означает новую фазу войны на море.
«Обнаружить подобный аппарат можно с помощью акустических средств, что и было сделано. Уверен, что в ВС РФ осведомлены о том, что такие БПЛА британской разработки появились на вооружении ВСУ», — сказал Дандыкин.
Эксперт акцентировал, что инструменты для выявления и уничтожения подводных дронов у России имеются.
«Это не полупогружной аппарат, которые атаковали ранее… Несомненно, подводный беспилотник — новый вызов. Его уничтожение — почин хороший, но надо подготовиться. Нужно иметь противолодочную оборону на базах — в Севастополе, но в большей степени в Новороссийске. Это может быть система обнаружения подводных аппаратов как за счет кораблей, так и за счет автоматизированных комплексов, которые не позволят противнику действовать», — сказал Дандыкин.
Собеседник издания добавил, что, скорее всего, подводные беспилотники противник будет применять, в том числе против танкеров, и это важно принять во внимание.
«Необходимы иные средства обнаружения… Полагаю, российские военные знали, какие задачи отрабатывает противник, и готовы к противодействию», — подытожил Дандыкин.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов сообщил, что выбор способа уничтожения подводного дрона зависит от глубины, на которой он находится. Если глубина небольшая — достаточно применения автоматических корабельных пушек, в ином случае потребуется глубинная бомба.