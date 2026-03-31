Тренер омского «Авангарда» оценил игру Долженкова после победы

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после матча отметил игру нападающего Кирилла Долженкова, который получил шанс проявить себя в составе. По словам наставника, хоккеист долго ждал этой возможности, много работал на тренировках и в итоге провёл два качественных матча.
Отметим, что Долженков в середине третьего периода вызвал на бой защитника нижнекамцев Илью Пастухова, но не смог выйти из поединка победителем. Тем не менее, как подчеркнул Буше, в команде его выступлением остались довольны.
Комментируя ход встречи, Буше отметил, что игра складывалась по-разному, что для хоккея является обычной ситуацией. По его словам, в таких матчах неизбежны как удачные отрезки, так и сложные моменты, однако главной задачей оставалась победа, и команда с ней справилась.
Отдельно наставник «ястребов» высказался о восприятии игры команды со стороны. Он отметил, что не ориентируется на публикации и не следит за прессой, как не делал этого и раньше.
«Я не могу читать по-русски. За океаном я тоже никогда не читал прессу. Каждый следующий матч для меня — самый важный в сезоне. В плей-офф любая команда может обыграть любую», — высказался Ги Буше.