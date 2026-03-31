«Известия»: приток молодых пользователей в «Одноклассники» вырос на 20%

МОСКВА, /ТАСС/. Число регистраций пользователей в возрасте 18−25 лет в социальной сети «Одноклассники» в феврале — марте 2026 года увеличилось на 20%, при этом именно эта категория обеспечила основной прирост аудитории платформы. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе соцсети.
В компании отметили, что во второй половине февраля общее число регистраций и восстановлений профилей выросло на 15−20% по сравнению с предыдущими неделями, а в марте показатели сохранились на сопоставимом уровне.
При этом увеличение доли молодой аудитории привело к изменению контента и форматов внутри соцсети. Издание отмечает, что пользователи старшего возраста выражают недовольство ростом числа мемов, коротких видео и молодежного сленга.
В самой компании считают, что речь идет не о конфликте, а о расширении способов потребления контента. Там подчеркнули, что аудитория разных возрастов продолжает активно взаимодействовать с различными форматами публикаций.