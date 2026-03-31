Минлесхоз Приморья предупреждает о просыпающихся медведях — памятка

На рыбалке, отдыхе, походе за дикоросами нужно выбирать открытые места без густых зарослей и высокой травы, чтобы медведя можно было заметить заблаговременно. Своё присутствие лучше обозначать громкими звуками: греметь посудой, разговаривать, петь
Нужно избегать троп, протоптанных медведями, и повышенную бдительность проявлять на берегах лососевых рек, куда медведи сами ходят добывать рыбу. Особенно рискованное время — сумерки и рассвет.
Если встреча с медведем всё-таки произошла, нужно медленно отступать, не переходя на бег и не поворачиваясь к зверю спиной, но не смотреть медведю в глаза, так как такой взгляд он определит как готовность к атаке и, естественно, нападёт первым. Если людей несколько, то лучше держаться вплотную друг к другу, поднять над головами куртки, можно встать товарищу на плечи — сделать всё, чтобы создать иллюзию большого объекта, это может отпугнуть медведя.
Не нужно паниковать, если медведь встал на задние лапы — это не готовность к атаке, а всего лишь намерение получше рассмотреть неопознанные двуногие объекты. В этом случае лучше заговорить, чтобы медведь понял, что перед ним люди, а люди как объект охоты здорового медведя не интересуют.
Можно отвлечь медведя вещами, разбрасывая на пути отступления рюкзаки, предметы одежды
А вот стрелять в зверя, если нет мощного охотничьего ружья и хороших навыков, крайне опасно, так как неумелый стрелок зверя не убьёт, а ранит, и раненый зверь будет атаковать насмерть.
Неизбежна будет атака и медведицы, охраняющей потомство, поэтому при встрече с медвежатами нужно немедленно отступать, пока не появилась их мать.
Если медведь всё-таки начал контакт, то шанс на спасение — лечь на живот или свернуться клубком, прикрыв шею и голову, притвориться мёртвым. Если зверь не потеряет к добыче интерес и будет пытаться ранить, при попытке отбиться надо целиться зверю в глаза кулаками или ножом.
При появлении медведей возле жилых домов стоит сообщить об этом в полицию (номера 102, 112) или на горячую линию краевого Госохотнадзора
В августе 2025 года медведь напал на грибника возле села Шумное Чугуевского округа. Мужчина отделался переломом ключицы и скальпированной раной головы. Хищник не стал добивать жертву, так как мужчина притворялся мёртвым.