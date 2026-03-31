Минлесхоз Приморья предупреждает о просыпающихся медведях — памятка

Если встреча с медведем всё-таки произошла, нужно медленно отступать, не переходя на бег и не поворачиваясь к зверю спиной, но не смотреть медведю в глаза, так как такой взгляд он определит как готовность к атаке и, естественно, нападёт первым. Если людей несколько, то лучше держаться вплотную друг к другу, поднять над головами куртки, можно встать товарищу на плечи — сделать всё, чтобы создать иллюзию большого объекта, это может отпугнуть медведя.