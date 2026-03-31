В Красноярске появился 19-й суслик — теперь айтишник

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Новую бронзовую фигурку суслика заметили горожане на улицах краевой столицы. Она стала уже 19-й в серии.

Источник: НИА Красноярск

Скульптура появилась у Питерского мостика, напротив недостроенного здания по улице Сурикова.

Новый суслик посвящен айтишникам — инженерам и разработчикам, которые создают и поддерживают цифровую инфраструктуру.

Напомним, что в начале марта в Красноярске поселились еще два суслика — у корпуса СФУ рядом с Институтом цветных металлов и у торгового центра RedSail.