В Красноярске появился 19-й суслик — теперь айтишник

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Новую бронзовую фигурку суслика заметили горожане на улицах краевой столицы. Она стала уже 19-й в серии.
Скульптура появилась у Питерского мостика, напротив недостроенного здания по улице Сурикова.
Новый суслик посвящен айтишникам — инженерам и разработчикам, которые создают и поддерживают цифровую инфраструктуру.
Напомним, что в начале марта в Красноярске поселились еще два суслика — у корпуса СФУ рядом с Институтом цветных металлов и у торгового центра RedSail.