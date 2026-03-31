За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 12 пожаров, пострадавших нет

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В селе Уджей Каратузского муниципального округа на улице Заречная огонь повредил крышу и веранду жилого дома.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В селе Уджей Каратузского муниципального округа на улице Заречная огонь повредил крышу и веранду жилого дома.

Площадь пожара составила около 153 квадратных метров. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались два человека. На месте работали 11 человек и три единицы техники. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки.

В поселке Березовка на улице Новая из-за короткого замыкания загорелась квартира в жилом доме. Площадь возгорания составила около 140 квадратных метров. Пожар ликвидировали девять человек и три единицы техники, сообщили в краевом МЧС.