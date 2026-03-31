Города Хабаровского края с 1 апреля начнут приводить в порядок после зимы

Двухмесячник по санитарной уборке и благоустройству начнется в Хабаровске завтра, 1 апреля. Как отметили в городской администрации, большое количество мусора на улицах краевого центра сегодня наиболее актуальная тема обращений, поступающих граждан, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Сейчас главам городских районов предстоит подготовить график вывоза мусора, накопившегося после зимы, провести мониторинг и ликвидацию несанкционированных свалок. Для очистки проезжей части от песка планируется задействовать всю механизированную технику. Уделят внимание и пешеходным зонам. Специалистам также предстоит проверить состояние урн, помыть светофоры и остановочные павильоны.
Двухмесячник по уборке и благоустройству включает регулярное проведение «санитарных пятниц». Также пройдут и общегородские субботники. Неравнодушных жителей приглашают присоединиться к массовой городской уборке 25 апреля и 16 мая.
Напомним, в Комсомольске-на-Амуре подобная экологическая акция по очистке города также начнется 1 апреля. Приводить городские территории в порядок после зимнего периода здесь будут вплоть до конца весны. Проведут и два общегородских субботника: первый — 25 апреля, а второй — ко Дню города, который отмечается 12 июня.