В Омске мэрия начала подготовку к пожароопасному сезону 2026 года

Омские власти начали подготовку к сезону, в который возможны крупные пожары. Сергей Шелест подписал распоряжение «О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории города Омска в весенне-летний пожароопасный период 2026 года», в котором подробно описано, какие меры те или иные подразделения мэрии должны предпринять для снижения угроз.
Как стало известно порталу Om1.ru, администрации округов среди прочего должны будут проверить, что проезды для пожарной техники свободны, а департамент общественной безопасности — наладить взаимодействие с МЧС.
Кроме того, мэрия рекомендует «Омскводоканалу» в срок до 29 мая провести ревизию всех пожарных гидрантов Омска и систем наружного противопожарного водоснабжения, а при необходимости — и отремонтировать их.