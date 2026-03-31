Жительница Назарово через суд вернула деньги за шины для своего трактора. Причем сумма составила больше ее изначальных затрат. Подробности рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.
В июне прошлого года женщина решила обновить «обувь» для своего МТЗ-80. Нашла подходящие шины в интернет-магазине, запросила звонок. Почти сразу же с ней связался менеджер, подробно проконсультировал и прислал счет.
Покупательница перевела деньги авансом — 52 867 рублей. Однако на этом общение оборвалось. Менеджер перестал отвечать на звонки и сообщения, а вскоре и вовсе заблокировал номер клиентки. Попытки выйти на связь через сайт магазина и официальную почту продавца тоже ни к чему не привели.
Итогом стало обращение в суд, в этом помогли специалисты Роспотребнадзора. В итоге суд обязал выплатить почти 93 тысячи рублей. Сюда вошли: возврат стоимости товара — 52 867 рублей, неустойку за просрочку — 7 000 рублей, компенсацию морального вреда — 2 000 рублей и штраф в пользу потребителя — 30 933 рублей.