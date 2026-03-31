Выплаты по 10 тысяч начнут поступать ветеранам уже с 3 апреля

Единовременная выплата будет начислена автоматически, без заявления.

Источник: IrkutskMedia.ru

Ежегодную выплату ко Дню Победы начнут автоматически перечислять ветеранам с 3 апреля. Согласно указу президента, её размер составляет 10 тысяч рублей, напомнили в Соцфонде.

Эти деньги доставляют вместе с пенсией или другими регулярными перечислениями от Социального фонда. Чтобы получить выплату, не нужно никуда обращаться или писать заявление. Сумма начисляется на основе уже имеющихся сведений. Кому-то средства поступят в апреле, остальным — в мае.

Мера поддержки предназначена для тех, кто в годы Великой Отечественной войны был в рядах действующей армии, получил инвалидность из-за ранений или заболеваний в районах боевых действий, участвовал в боевых операциях либо выполнял особые задания в воинских частях, в тылу врага или на территории других государств.

Пресс-служба Фонда пояснила для ТАСС, что выплату получают ветераны, которые живут как в России, так и в Эстонии, Латвии и Литве.

Ранее мы писали, что пенсионеры имеют право на разовую материальную помощь, если оказались в сложной жизненной ситуации.