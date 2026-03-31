В России появится единый учебник по труду

Минпросвещения: единый учебник по труду включат в перечень до конца 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

До конца 2026 года в федеральный перечень учебников будет включен единый учебник по труду для 5-х — 9-х классов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства просвещения РФ.

В список также войдут единые учебники по русскому языку, литературе, химии, физике и биологии для 10-х — 11-х классов. По данным министерства, а данный момент продолжается работа по подготовке этих учебников.

Для разработки единых учебников по математике, информатике, физике, химии и биологии в рамках плана по улучшению естественно-научного образования привлечена Российская академия наук.

Ранее KP.RU сообщал, что в федеральный перечень учебников добавлен первый школьный курс по искусственному интеллекту. Новый предмет начнут преподавать с 5 класса в школах России. Материалы будут учить детей не только пользоваться ИИ-инструментами, но и понимать принципы их функционирования.