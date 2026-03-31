В России появится единый учебник по труду

Ранее KP.RU сообщал, что в федеральный перечень учебников добавлен первый школьный курс по искусственному интеллекту. Новый предмет начнут преподавать с 5 класса в школах России. Материалы будут учить детей не только пользоваться ИИ-инструментами, но и понимать принципы их функционирования.