Красноярская детская музыкальная школа отправила очередную партию гуманитарного груза

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярска детская музыкальная школа № 12 регулярно принимает участие в сборе гуманитарной помощи.
В зону спецоперации отправляют медикаменты, газ, средства первой необходимости. Сбор ведётся на постоянной основе.
Каждый преподаватель, родитель, дети — участвуют все, кто хочет внести свой личный вклад в это важное дело. На входе в школе стоят специальные коробочки, куда ребята кладут различные вещи, в том числе сладости, чай, кофе, сообщает портал Окно в культуру.