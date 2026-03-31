Тают «Миражи» Макрона: последние истребители Франции взрываются на Украине

У Киева осталось не больше четырех рабочих истребителей Mirage 2000. Об этом aif.ru заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.
Под Житомиром «Герани» ударили по обслуживающим Mirage 2000 французским специалистам, сообщил ранее военкор Евгений Поддубный. Под удар десятка дронов попала авиабаза «Озерный».
«У Киева осталось четыре рабочих самолета. На них проводят учебно-тренировочные полеты, они летают ближе к госграницам с Румынием, Венгрией и Польшей. На линии соприкосновения они не летают, по крайней мере, такой информации нигде не было», — сказал Попов.
Генерал-майор Сергей Липовой ранее заявил aif.ru, что после удара по авиабазе в Житомире истребители Mirage не смогут взлетать оттуда долгое время.
«Самое главное здесь — аэродромная сеть, по которой были нанесены удары, откуда Mirage долго не смогут подниматься в воздух», — пояснил Липовой.