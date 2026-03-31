400 объектов под контролем: Красноярский край готовится к паводку и пожарам

КРАСНОЯРСК, 31 марта, ФедералПресс. Энергетики Красноярского края завершают подготовку к двум традиционным сезонным угрозам — весеннему половодью и пожароопасному периоду. Проверены подъездные пути, системы мониторинга уровня воды, сформированы аварийные запасы материалов и оборудования.

«Наша общая цель — обеспечить стабильное и бесперебойное энергоснабжение потребителей, не допустив возникновения аварийных ситуаций в условиях сезонных рисков», — заявил министр промышленности и торговли края Максим Ермаков.

В особом режиме работает АО «КрасЭКо»: под контролем компании около 400 объектов теплоэнергетического и электросетевого комплексов. Проверено насосное оборудование, укомплектованы аварийные запасы. Для оперативного подключения больниц, школ и других социально значимых объектов в случае затопления стационарных установок наготове 19 передвижных резервных источников питания. Усилено взаимодействие с МЧС и Росгидрометом.

К пожароопасному сезону линии электропередачи обследованы, опоры и провода приведены в нормативное состояние. Охранные зоны трансформаторных подстанций расчищены от сухой растительности, оперативные бригады оснащены средствами пожаротушения.

С 2024 года по поручению губернатора Михаила Котюкова для муниципалитетов края закуплены 226 дизельных генераторов — резерв на случай отключений в самых отдаленных территориях.

Ранее сообщалось о том, что на юге Красноярского края начали укреплять дамбы. Эта работа также является частью подготовки к паводкам.

Фото: ФедералПресс / Вера Романескул.