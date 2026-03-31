400 объектов под контролем: Красноярский край готовится к паводку и пожарам

В особом режиме работает АО «КрасЭКо»: под контролем компании около 400 объектов теплоэнергетического и электросетевого комплексов. Проверено насосное оборудование, укомплектованы аварийные запасы. Для оперативного подключения больниц, школ и других социально значимых объектов в случае затопления стационарных установок наготове 19 передвижных резервных источников питания. Усилено взаимодействие с МЧС и Росгидрометом.