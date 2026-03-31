Пасхальный кулич в этом году обойдется в среднем в 240 рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Минимальный продуктовый набор на Пасху обойдется россиянам в этом году в 522 рубля, а только кулич — в 241 рубль.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД»: «Если учитывать в качестве минимального “пасхального набора” — готовый кулич, десяток яиц и набор красителей, то стоимость составит 522 рубля».
Средняя цена кулича в этом году составляет 241 рубль, десятка яиц — 123 рубля, красителей для них — 158 рублей, полкилограмма творога — 204 рубля, готовой творожной пасхи — 665 рублей.
В 2026 году православные верующие в России отмечают Пасху 12 апреля. Высокий спрос на товары из этого набора начинается за 1−2 недели до праздника.