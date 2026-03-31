В Новосибирске подростки гуляли по опасному льду Оби

В Новосибирске 30 марта очевидцы заметили подростков, которые вышли на лёд Оби и гуляли у самой кромки. Опасное поведение вызвало тревогу у горожан — на место вызвали спасателей.
«Подростки то уходили, то возвращались, и даже присоединился ещё один участник. Заявитель не прекращал наблюдение, а мы пытались быстрее домчаться, минуя сильные пробки. К сожалению, нам не удалось встретиться с этими ребятами и поговорить о том, что они делают — дети ушли. Информация передана полиции для проведения работ в рамках их полномочий», — сообщили в пресс-службе спасателей МАСС.
Спасатели отмечают, что выход на лёд в это время года особенно опасен. При разрушении кромки и падении в воду шансы на спасение минимальны: холодная вода быстро лишает человека сил, а течение не даёт удержаться на поверхности. При этом время прибытия помощи даже при благоприятных условиях может составлять несколько минут.
Специалисты призывают родителей и педагогов обратить внимание на поведение подростков и объяснить им возможные последствия таких прогулок.