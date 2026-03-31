В Железногорске в ДТП погибла женщина-пешеход

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Железногорске сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП.

По предварительным данным, 30 марта днем на проспекте Ленинградский 34-летняя женщина за рулем автомобиля BMW сбила пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. От полученных травм женщина-пешеход скончалась на месте до приезда скорой помощи.

Полицейские установили, что водитель не имеет водительского удостоверения и ранее не проходила обучение в автошколе.

В Госавтоинспекции напоминают пешеходам о необходимости переходить дорогу только в установленных местах и соблюдать меры безопасности.

