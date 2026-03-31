Лидер турецкой партии Vatan призвал к выходу страны из НАТО

Лидер турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек заявил о намерении выступить с инициативой создания платформы по выходу Турции из НАТО. Об этом стало известно во вторник, 31 марта.
— Мы призовем все политические силы поддержать выход из НАТО и создать альтернативный стратегический альянс, — заявил политик.
По его словам, Турция «стоит перед необходимостью выхода из НАТО и в конечном итоге выйдет из альянса». Он призвал все политические силы поддержать эту идею и создать альтернативный стратегический альянс.
Политик также подчеркнул, что Турция сама становится объектом давления со стороны США и Израиля, в том числе в Восточном Средиземноморье и Эгейском регионе.
Vatan — турецкая партия левого толка, придерживающаяся антизападной и антиамериканской направленности. Она не представлена в парламенте, но остается влиятельной силой, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Турция, Египет и Саудовская Аравия могут создать консорциум для управления потоками нефти через Ормузский пролив.
27 марта СМИ сообщили, что ОАЭ заявили союзникам о готовности задействовать Военно-морские силы для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе. Также власти эмиратов ведут активные переговоры с Саудовской Аравией, пытаясь заручиться ее поддержкой для присоединения к многонациональной морской оперативной группе.