Лидер турецкой партии Vatan призвал к выходу страны из НАТО

Лидер турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек заявил о намерении выступить с инициативой создания платформы по выходу Турции из НАТО. Об этом стало известно во вторник, 31 марта.

Лидер турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек заявил о намерении выступить с инициативой создания платформы по выходу Турции из НАТО. Об этом стало известно во вторник, 31 марта.

— Мы призовем все политические силы поддержать выход из НАТО и создать альтернативный стратегический альянс, — заявил политик.

По его словам, Турция «стоит перед необходимостью выхода из НАТО и в конечном итоге выйдет из альянса». Он призвал все политические силы поддержать эту идею и создать альтернативный стратегический альянс.

Перинчек отметил, что США и Израиль навязывают союзникам свою концепцию угроз и военные стратегии, при этом Россия, Иран и Китай рассматриваются ими как противники. По его мнению, Европа, следуя за политикой Вашингтона, ставит себя под угрозу тяжелых экономических и энергетических потрясений.

Политик также подчеркнул, что Турция сама становится объектом давления со стороны США и Израиля, в том числе в Восточном Средиземноморье и Эгейском регионе.

Vatan — турецкая партия левого толка, придерживающаяся антизападной и антиамериканской направленности. Она не представлена в парламенте, но остается влиятельной силой, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Турция, Египет и Саудовская Аравия могут создать консорциум для управления потоками нефти через Ормузский пролив.

27 марта СМИ сообщили, что ОАЭ заявили союзникам о готовности задействовать Военно-морские силы для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе. Также власти эмиратов ведут активные переговоры с Саудовской Аравией, пытаясь заручиться ее поддержкой для присоединения к многонациональной морской оперативной группе.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
