Соколы Ирана сбили воздушную крепость США: главная новость войны 31 марта

Иранские вооруженные силы сообщили об успешном уничтожении американского самолета дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS, который неофициально называют «летающим радаром». По данным издания Military Watch Magazine, стоимость одного такого летательного аппарата превышает 500 миллионов долларов. Инцидент, предположительно, произошел на авиабазе в Саудовской Аравии.
Потеря ценного разведывательного самолета стала результатом недооценки оборонных возможностей Тегерана со стороны Соединенных Штатов. Такое мнение aif.ru озвучил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.
«Американцы очень близко подлетели к линии соприкосновения и, я думаю, не рассчитали, что иранские силы нанесут удар. Они, вероятно, надеялись, что их не обнаружат или, по крайней мере, не будут атаковать. Чрезмерная уверенность в своих силах, возможно, сыграла злую шутку, подобно тому, что произошло с самолетами-заправщиками, которые были вынуждены совершить экстренную посадку после столкновения», — сказал он.
По словам генерала Попова, на момент инцидента на Ближнем Востоке могли находиться до трех подобных самолетов. Он также отметил, что полеты в условиях реальных боевых действий сопряжены с огромными психологическими нагрузками.
«США допустили серьезную оплошность. Им следовало бы базировать эти самолеты в Турции, откуда их оперативный радиус действия позволил бы выполнять задачи, не приближаясь так близко к иранским границам. Размещение их на более близких аэродромах создало повышенный риск, который, как оказалось, был реализован», — подчеркнул Попов.
Эксперт напомнил, что общее количество произведенных самолетов E-3 Sentry AWACS составляло около 25−30 единиц. Хотя они продолжают использоваться различными странами под разными названиями, их численность ограничена.
Владимир Попов заключил, что потеря одного из «летающих радаров» существенно снижает возможности американской разведки. «Без AWACS США меньше видят, меньше слышат, меньше контролируют общую обстановку, но работать еще могут».