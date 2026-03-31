В Петербурге ограничена работа аэропорта: как это повлияло на омичей

По состоянию на 8:00 вторника, 31 марта 2026 года, на онлайн-табло Омского аэропорта отражены данные о задержке каждого из двух запланированных на текущие сутки рейсов по маршруту Омск — Санкт-Петербург.
Первый из них должен был стартовать в 6:40, однако предварительно перенесен почти на 11 часов — его старт ожидается лишь в 17:35. Менее продолжительная задержка предполагается у борта, который должен был вылететь в Северную столицу в 7:25. На момент публикации на онлайн-табло указано о 6-часовом переносе рейса.
Собственно, в каждом из случаев задержан вылет воздушного судна из Санкт-Петербурга под осуществление рейса. Судя по всему, причина кроется в вводе временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в петербургском аэропорту Пулково в ночь на вторник, 31 марта 2026 года.