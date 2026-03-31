В Сибири впервые провели КТ-исследование челюстей древнего шерстистого носорога

«Компьютерную томографию пяти фрагментов челюстей шерстистых носорогов, обитавших на территории Южной Сибири в эпоху плейстоцена, провели ученые Лаборатории ядерной и инновационной медицины. Высококачественные трехмерные изображения ценных находок позволяет палеонтологам понять, как происходила смена зубов у этих древних животных, и сравнить полученные данные на современных носорогов, находящихся под угрозой исчезновения», — рассказали в НГУ. По словам старшего научного сотрудника Института геологии и минералогии им. В. С. Соболева Дмитрия Маликова, исследуемые палеонтологические образцы интересны тем, что они представляют собой фрагменты челюстей не взрослых особей, а детенышей, предположительный возраст которых составляет от 3,5 до 5 лет и, возможно, немного старше. Именно в этом возрасте у детенышей шерстистых носорогов происходила смена молочных зубов на постоянные. «Мы попытаемся понять, в каком возрасте погибла каждая особь, соотнести полученные данные с теми, которые характерны для современных носорогов. Таким способом мы сможем установить, было ли развитие шерстистых носорогов сходным с развитием современных носорогов, или между ними имелись какие-либо различия», — приводит слова Маликова пресс-служба.