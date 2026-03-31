С апреля красноярцы смогут добираться до дачи на автобусе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 1 апреля на рейсы начнут выходить автобусы для дачников, сообщили в мэрии.

Источник: НИА Красноярск

Первым начнет работать автобус № 18, который идет от «Техникума транспорта и сервиса» до «мкрн Верхние Черемушки». В этом году на маршрут начнут запускать больше машин, чем обычно.

С 4 апреля по выходным начнет работать автобус № 40. Он следует от остановки «Техникум транспорта и сервиса» до «Полигона».

С 13 апреля в ежедневном режиме добавятся маршруты № 18С, 40, 40А, 40С.

Также с 13 апреля по просьбе дачников некоторые автобусы маршрута № 19 будут двигаться до садового общества «Южное».

С 17 апреля начнут свою работу новые маршруты № 35 и № 36 — до поселка Геологов станции Минино. Ранее они обозначались номерами 136, 136К и относились к пригородным маршрутам.