В нацпарке «Красноярские Столбы» начали восстанавливать Каштаковский маршрут

В национальном парке «Красноярские Столбы» стартовали работы по проекту «Сохраним Каштаковский маршрут», который получил поддержку Президентского фонда природы. Сотрудники парка вместе с подрядчиками несколько раз прошли восьмикилометровый маршрут. Специалисты оценили состояние инфраструктуры, уточнили трек и проработали решения, которые позволят развести потоки туристов и снизить нагрузку на природную среду. Как отметил директор нацпарка Вячеслав Щербаков, проект предусматривает комплексное восстановление экосистемы. На маршруте выделены три ключевых участка с критической степенью деградации, для каждого из которых разработаны индивидуальные инженерные решения. Чтобы минимизировать нагрузку на почвенный покров и корневую систему деревьев, было принято решение провести завоз материалов в период устойчивого снежного покрова, — рассказал Вячеслав Щербаков. По словам заместителя директора национального парка по общим вопросам Артёма Доровских, доставка ведется на снегоходах, пока снег не начал активно таять. За март выполнено около 180 рейсов, на маршрут доставили 20 кубометров материалов и 100 свай. Проект направлен на восстановление поврежденных участков и создание условий для безопасного и регулируемого туризма. Работы планируют завершить к декабрю 2026 года. После этого маршрут, закрытый с 2018 года, вновь станет доступен для посетителей.