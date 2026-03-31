Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военные США получили по глазам: ювелирный удар Ирана попал в больное место

Иран уничтожил «летающий радар» США в Саудовской Аравии. Генерал Попов сказал, как потеря этого редкого самолета отразится на США.

Источник: Аргументы и факты

Американцы потеряли самолет Boeing E-3 Sentry AWACS, известный как «летающий радар», так как близко подошли к Ирану и не рассчитали, что Тегеран до него достанет. Об этом aif.ru заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

Иран уничтожил в Саудовской Аравии американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS, который называют «летающим радаром». По данным Military Watch Magazine, стоимость такого самолета оценивается в свыше 500 млн долларов.

«Американцы очень близко подлетели к линии соприкосновения и не рассчитали, что иранские силы нанесут удар. Я думаю, США надеялись, что их не увидят или по ним не будут бить. Они очень были уверены в себе. Так же, как было с самолетами-заправщиками, которых спугнули и которые столкнулись», — сказал Попов.

Генерал добавил, что на Ближнем Востоке базировалось три «летающих радара».

«В полете большие психологические нагрузки, это все же участие в реальной войне. Это морально и психологически давит еще сильнее. США допустили оплошность. Им нужно было разворачивать эти самолеты в Турции и оттуда летать для выполнения задач, дальность полета позволяет. А тут посадили на аэродром поближе и получили», — подчеркнул Попов.

По его мнению, США направят на Ближний Восток самолет на замену уничтоженному.

«В Европе AWACS несут оперативное дежурство, тем более, что сейчас в прибалтийских странах идут учения совместные с войсками НАТО. Так что США имеют оперативный резерв. Для них проблема только в том, что нужно решить, использовать его или нет, потому что понимают, что подставляются под удар. Без AWACS они меньше видят, меньше слышат, меньше контролируют общую обстановку, но работать еще могут», — подытожил генерал.

Ранее генерал Попов сказал, что США выпустили всего не более 30 самолетов Boeing E-3 Sentry AWACS.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше