Все решено: Клименко сказал, что произойдет с Telegram 1 апреля

Глава Фонда развития цифровой экономики, бывший советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко оценил вероятность того, что 1 апреля в России Telegram будет заблокирован.
«Я не думаю, что 1 апреля — это какое-то знаковое событие. Вероятность того, что Telegram заблокируют именно в этот день, примерно такая же, как и для блондинки встретить за углом динозавра: 50 на 50. Либо он там есть, либо нет», — сказал Клименко.
При этом эксперт обозначил: вероятность того, что Telegram вообще заблокируют, высока, и «обратного отката», скорее всего, не будет.
«Что касается методов, которые задействует государство, — возможно, это будет замедление серверов, а юридически его блокировать не станут. Но это уже не играет роли. Судьба самого Telegram в России, видимо, решена. Безусловно, он останется — кто-то будет пользоваться им через VPN. Но как системного игрока на нашем информационно-медийном рынке его уже не будет», — подытожил Клименко.
Ранее Роскомнадзор на фоне сообщений в сети о блокировке мессенджера Telegram с 1 апреля заявил, что ему нечего добавить к ранее озвученной информации по данному вопросу.
Уточним, в ряде Telegram-каналов появились сообщения о том, что с 1 апреля в России будет полностью заблокирован мессенджер — якобы с этой даты Роскомнадзор приступит к его тотальной блокировке.